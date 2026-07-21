La Fifa ha ricevuto un investimento di 15 miliardi di dollari in seguito alla più grande edizione dei Mondiali di calcio di sempre. Questa somma evidenzia un rapporto finanziario molto forte tra il presidente della federazione internazionale e un ex presidente degli Stati Uniti. La cifra rappresenta un elemento chiave nelle relazioni tra le due figure, consolidando legami economici e politici nel settore dello sport.

Follow the Money: basta un dato, 15 miliardi di dollari, per capire quanto solida sia la relazione tra il presidente Usa Donald Trump e quello della Fifa, Gianni Infantino, a valle della più vasta edizione della storia dei Mondiali di calcio. Una Coppa del Mondo da record, 48 squadre partecipanti, per un risultato economico che da Zurigo dichiarano essere parimenti stellare: il valore economico della manifestazione è stato pari a circa 15 miliardi di dollari, secondo la Fifa, un aumento del 15% circa rispetto alle aspettative contando l’intero ciclo 2023-2026, mentre dati Bloomberg rielaborati da Forbes stimano in oltre 9 miliardi gli impatti economici diretti per l’organizzazione di Infantino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - 15 miliardi di motivi per volersi bene: la Fifa ricoperta d’oro e l’asse Trump-Infantino

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