La Fiera di Bergamo ha presentato una richiesta di 30 milioni di euro alla Regione per finanziare il progetto di raddoppio degli spazi espositivi. La proposta riguarda l’ampliamento delle strutture, con particolare attenzione alla copertura e alla galleria principale. La decisione sulla concessione delle risorse è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora risposte ufficiali. La partita finanziaria rimane aperta, con l’obiettivo di avviare i lavori nel prossimo futuro.

Gira che ti rigira è una questione di soldi. E tanti, perché tra le sagomature dei tetti che richiamano i profili delle Orobie, la galleria di raccordo ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano, i mega spazi destinati a mega fiere e mega eventi, insomma tra tutto quello che adesso è solo sulla carta e la realtà, ci ballano 45 milioni di euro. E si tratta di capire chi ballerà allargando i cordoni della borsa. Il raddoppio, o meglio l’ampliamento del polo di via Lunga, si poggia, infatti, non solo e non tanto su una bontà progettuale, ma su un architrave economico-finanziario per cui la fattibilità si intreccia nel riconoscimento, da parte di chi potrebbe contribuire alla realizzazione dell’opera, di elementi di autentica sostenibilità. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Bergamo.corriere.it - Fiera di Bergamo, i 30 milioni chiesti alla Regione per il raddoppio. Sulle risorse la partita è tutta da giocare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In Regione Lombardia il business plan per l’ampliamento della Fiera di Bergamo: investimento di 45 milioni di euroIl 23 luglio, Bergamo Fiera Nuova Spa ha presentato a Regione Lombardia il piano di investimenti per l’ampliamento della fiera locale.

Fiera di Rimini, una partita da 85 milioni e la cupola più grande d'Europa: vi sveliamo il progetto (e la bagarre viabilità)Alla Fiera di Rimini si sta pianificando un investimento di 85 milioni di euro per la realizzazione di una cupola, che sarà la più grande d’Europa.

Temi più discussi: In Regione Lombardia il business plan per l'ampliamento della Fiera di Bergamo: investimento di 45 milioni di euro; Fiera di Bergamo, i 30 milioni chiesti alla Regione per il raddoppio. Sulle risorse la partita è tutta da giocare; B2Cheese 2026: a Bergamo la fiera B2B del lattiero-caseario; Aperte le iscrizioni al Forum polizia locale.

Aifos sarà presente a Safety Expo con diverse attività formative! 16 e 17 settembre 2026 Bergamo Fiera Padiglione A | Stand corsia A4 | Sale corsi Aifos 1 e 2 Scopri tutte le nostre iniziative tr.ee/BEeABV Ti aspettiamo! x.com

Cosa aspettarsi come prima esperienza da master in fiera? reddit

Fiera di Bergamo, i 30 milioni chiesti alla Regione per il raddoppio. Sulle risorse la partita è tutta da giocareIl conto per l'opera è di 45 milioni di euro, Bg Fiera Nuova ne ha pronti 15. I dubbi in Regione e l'ampia disponibilità finanziaria della Camera di Commercio ... bergamo.corriere.it

In Regione Lombardia il business plan per l’ampliamento della Fiera di Bergamo: investimento di 45 milioni di euroIl documento, approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 20 luglio, rappresenta il successivo passo nel percorso di sviluppo del quartiere fieristico ... bergamonews.it