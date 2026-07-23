In Regione Lombardia il business plan per l’ampliamento della Fiera di Bergamo | investimento di 45 milioni di euro

Il 23 luglio, Bergamo Fiera Nuova Spa ha presentato a Regione Lombardia il piano di investimenti per l’ampliamento della fiera locale. Il progetto prevede un investimento di 45 milioni di euro, secondo quanto illustrato nel documento elaborato con il supporto di PwC Italia. L’assemblea dei soci ha approvato il piano due giorni prima, il 20 luglio.

Bergamo Fiera Nuova Spa ha presentato giovedì 23 luglio a Regione Lombardia il Business Plan per l’ampliamento della Fiera di Bergamo, documento redatto con la consulenza di PwC Italia e approvato dall’Assemblea dei Soci della società lo scorso 20 luglio. All’incontro hanno partecipato l’Amministratore Unico di Bergamo Fiera Nuova, Giuseppe Epinati, e il Presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Giovanni Zambonelli. Per Regione Lombardia erano presenti i rappresentanti della Direzione Generale Programmazione, guidata da Pier Attilio Superti, e della Direzione Generale Sviluppo Economico, guidata da Armando De Crinito. Il Business Plan... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Sondrio - Aree interne, dalla Regione 15 mln per 17 progetti

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