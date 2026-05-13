Fiera di Rimini una partita da 85 milioni e la cupola più grande d' Europa | vi sveliamo il progetto e la bagarre viabilità

Alla Fiera di Rimini si sta pianificando un investimento di 85 milioni di euro per la realizzazione di una cupola, che sarà la più grande d’Europa. Contestualmente, sono stati annunciati interventi sulla viabilità per gestire l’afflusso di visitatori e partecipanti. La notizia arriva in un momento di discussioni e polemiche tra gli amministratori locali e le imprese coinvolte, mentre i dettagli del progetto vengono svelati in esclusiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui