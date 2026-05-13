Fiera di Rimini una partita da 85 milioni e la cupola più grande d' Europa | vi sveliamo il progetto e la bagarre viabilità
Alla Fiera di Rimini si sta pianificando un investimento di 85 milioni di euro per la realizzazione di una cupola, che sarà la più grande d’Europa. Contestualmente, sono stati annunciati interventi sulla viabilità per gestire l’afflusso di visitatori e partecipanti. La notizia arriva in un momento di discussioni e polemiche tra gli amministratori locali e le imprese coinvolte, mentre i dettagli del progetto vengono svelati in esclusiva.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RiminiToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Una partita da 85 milioni di euro. È quella che si sta giocando per ampliare la Fiera di Rimini. Con fatturati ed.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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