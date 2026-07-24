Festival di Villa Arconati da applauso Seimila spettatori quattro sold out

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival di Villa Arconati ha registrato un'affluenza di seimila spettatori, con quattro eventi sold out. Tra questi, i concerti di Giovanni Allevi, Arisa e Paolo Fresu, oltre a una serata dedicata al teatro con Stefano Massini. La manifestazione si è conclusa con successo, attirando pubblico da diverse zone e riempiendo le location preposte agli spettacoli.

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Seimila spettatori e quattro sold out: i concerti di Giovanni Allevi, quello di Arisa, Paolo Fresu e la serata dedicata al teatro con Stefano Massini. E’ tempo di bilanci per il festival di Villa Arconati di Castellazzo di Bollate. Giunto alla 38esima edizione, otto appuntamenti dal 2 al 15 luglio, ha portato nel giardino della Villa la musica di tutti i generi, all’insegna della contaminazione. E la partecipazione del pubblico ha confermato la qualità della proposta artistica e culturale della rassegna. "La trentottesima edizione del Festival di Villa Arconati ha rappresentato per me la prima nelle vesti di assessore alle Politiche culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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