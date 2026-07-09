Domenica 12 luglio 2026, alle prime luci del giorno (alle 6 del mattino), Pacifico sarà protagonista di uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival Villa Arconati: il concerto all’alba nel giardino della "piccola Versailles" alle porte di Milano. Cantautore raffinato e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico, nome d’arte di Luigi de Crescenzo, porterà sul palco uno stile unico fatto di scrittura poetica, sonorità intime e grande sensibilità musicale. La discografia. Come autore, ha collaborato con i più grandi artisti italiani: Morricone, Nannini, Bersani, Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Bocelli, Malika Ayane, Gabbani, Morandi, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'alba del Festival di Villa Arconati è il concerto di Pacifico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festival di Villa Arconati, lunedì 13 luglio serata speciale dedicata a Pino DanieleIl festival di Villa Arconati organizza lunedì 13 luglio una serata dedicata a Pino Daniele.

Leggi anche: Pacifico in concerto all'alba sulla spiaggia a Jesolo

Temi più discussi: A Riccione le stelle del cinema italiano, l’invasione delle rosse Ducati, il galà del Festival del Sole, il concerto all’alba di Mille e il talk con Sigfrido Ranucci; Al FESTIVAL DI VILLA ARCONATI, PACIFICO è il protagonista del concerto all'alba del 12 Luglio 2026; Festival di Villa Arconati 2026; Un concerto all'alba in una villa storica vicino a Milano.

Provolone Valpadana DOP protagonista nei grandi festival musicali dell’estate foodaffairs.it/2026/06/25/pro… x.com

I fan dell'Egitto NT al Cairo avevano cominciato a tornare a casa all'alba dopo essersi sentiti troppo delusi dalla loro prestazione ai mondiali, ma all'improvviso la partita è cambiata completamente nel secondo tempo, e i gol continuavano ad arrivare. Non perd reddit

L'alba del Festival di Villa Arconati è il concerto di PacificoCome autore, ha collaborato con i più grandi artisti italiani: Morricone, Nannini, Bersani, Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Bocelli, Malika Ayane, Gabbani, Morandi, solo per citarne alcuni. Ha ... ilgiorno.it

Festival di Villa Arconati al via il 2 luglio 2026 | Il programma: Allevi, Arisa, il ricordo a Pino Daniele…Festival di Villa Arconati 2026: il programma completo tra concerti, spettacoli e proiezioni dal 2 al 15 luglio ... ilsussidiario.net