L' alba del Festival di Villa Arconati è il concerto di Pacifico
Alle 6 di domenica 12 luglio 2026, nel giardino di Villa Arconati, si terrà un concerto all’alba con l'artista Pacifico. L’evento si svolgerà nelle prime ore del mattino, in un contesto che si affaccia su uno dei più suggestivi giardini storici della zona. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti principali del festival che si svolge nella location nota come “piccola Versailles”. La performance si svolgerà all’aperto, in un’atmosfera di prima luce.
Domenica 12 luglio 2026, alle prime luci del giorno (alle 6 del mattino), Pacifico sarà protagonista di uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival Villa Arconati: il concerto all’alba nel giardino della "piccola Versailles" alle porte di Milano. Cantautore raffinato e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico, nome d’arte di Luigi de Crescenzo, porterà sul palco uno stile unico fatto di scrittura poetica, sonorità intime e grande sensibilità musicale. La discografia. Come autore, ha collaborato con i più grandi artisti italiani: Morricone, Nannini, Bersani, Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Bocelli, Malika Ayane, Gabbani, Morandi, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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