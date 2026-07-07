Festival di Villa Arconati lunedì 13 luglio serata speciale dedicata a Pino Daniele

Il festival di Villa Arconati organizza lunedì 13 luglio una serata dedicata a Pino Daniele. La manifestazione, in corso da 38 anni, continua a proporre eventi che uniscono musica e cultura. La serata speciale rappresenta un’ulteriore tappa di questa tradizione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sul programma o sugli artisti coinvolti. La data e l’evento sono stati annunciati attraverso comunicati ufficiali del festival.

Milano, 7 luglio 2026 – Per il festival di Villa Arconati è un assoluta novità che conferma, nel caso ce ne fosse bisogno, il suo viaggio all'insegna della contaminazione iniziato 38 anni fa. Lunedì 13 luglio debutta con una serata speciale dedicata a Pino Daniele la collaborazione tra il Festival di Villa Arconati e il Club Tenco. Alle ore 21 andrà in scena la proiezione di "Pino Daniele. Nero a metà", docufilm diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme a Stefano Senardi, presidente onorario del Club Tenco e da sempre personaggio centrale della discografia e della musica di qualità, a livello italiano ed internazionale. A introdurre la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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