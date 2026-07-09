Venerdì 10 luglio, alle ore 21, Villa delle Ginestre di Torre del Greco accoglierà “Damme nu vento ca pozza navigare”, un omaggio al grande Roberto De Simone che assume un valore ancora più profondo nell’anno in cui la sua immortale “Gatta Cenerentola” celebra il cinquantesimo anniversario. Sarà molto più di un concerto: un viaggio nella memoria artistica di uno dei più grandi protagonisti della cultura napoletana contemporanea, capace di restituire al pubblico la forza di un patrimonio che continua a parlare al presente. A raccogliere il testimone del Maestro saranno Renata Fusco, Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Antonella Morea, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi, accompagnati dai musicisti Michele Bonè (chitarra), Gianluca Falasca (violino), Fabio Soriano (flauti), Leonardo Massa (violoncello) e Paolo Propoli (chitarre). 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Festival delle Ville Vesuviane sulle rotte di Roberto De Simone

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