Dal 21 al 25 luglio si svolge il Festival delle Ville Vesuviane, con spettacoli di teatro e danza nelle location di Reggia di Portici, Villa Bruno e Villa Campolieto. Il programma include performance di attori come Scarpetta e Giampaolo Morelli, oltre a rappresentazioni che riguardano figure storiche come Luisa Sanfelice e Matilde Serao. La direzione artistica è affidata a Bruno Tabacchini.

Il cartellone diretto da Bruno Tabacchini porta tra Reggia di Portici, Villa Bruno e Villa Campolieto: Scarpetta, Giampaolo Morelli, Luisa Sanfelice, Parthenope e Matilde Serao. Dopo aver intrecciato memoria civile, grandi interpreti e nuove produzioni, il Festival delle Ville Vesuviane, sotto la direzione artistica di Bruno Tabacchini e con il lavoro condiviso della Fondazione Ente Ville Vesuviane, prosegue il suo cammino confermandosi un itinerario culturale capace di attraversare linguaggi, epoche e sensibilità differenti. Dal 21 al 25 luglio il programma disegna un nuovo percorso che unisce teatro, danza e letteratura nei luoghi simbolo del Miglio d’Oro, dove il patrimonio monumentale dialoga con la scena contemporanea. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Festival delle Ville Vesuviane, dal 21 al 25 luglio, una settimana tra teatro, danza e grandi prime

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