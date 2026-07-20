Festival delle Ville Vesuviane dal 21 al 25 luglio una settimana tra teatro danza e grandi prime
Dal 21 al 25 luglio si svolge il Festival delle Ville Vesuviane, con spettacoli di teatro e danza nelle location di Reggia di Portici, Villa Bruno e Villa Campolieto. Il programma include performance di attori come Scarpetta e Giampaolo Morelli, oltre a rappresentazioni che riguardano figure storiche come Luisa Sanfelice e Matilde Serao. La direzione artistica è affidata a Bruno Tabacchini.
Il cartellone diretto da Bruno Tabacchini porta tra Reggia di Portici, Villa Bruno e Villa Campolieto: Scarpetta, Giampaolo Morelli, Luisa Sanfelice, Parthenope e Matilde Serao. Dopo aver intrecciato memoria civile, grandi interpreti e nuove produzioni, il Festival delle Ville Vesuviane, sotto la direzione artistica di Bruno Tabacchini e con il lavoro condiviso della Fondazione Ente Ville Vesuviane, prosegue il suo cammino confermandosi un itinerario culturale capace di attraversare linguaggi, epoche e sensibilità differenti. Dal 21 al 25 luglio il programma disegna un nuovo percorso che unisce teatro, danza e letteratura nei luoghi simbolo del Miglio d’Oro, dove il patrimonio monumentale dialoga con la scena contemporanea. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Festival delle Ville Vesuviane, una nuova settimana che attraversa l’anima del teatro e della musica napoletanaMartedì 14 luglio si è svolto a Palazzo Bisignano il recital di Fabrizio Mandara, giovane interprete della canzone classica napoletana.
Festival delle Ville Vesuviane, il teatro incontra la grande danza e la musicaSabato 11 luglio alle 21, Villa Mascolo a Portici ospiterà Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”, uno spettacolo dedicato a Eduardo De Filippo.
Temi più discussi: Festival delle Ville Vesuviane, il teatro incontra la grande danza e la musica; Il Festival delle Ville Vesuviane sulle rotte di Roberto De Simone; Da Mandara a Sastri, nuova settimana di grandi eventi al Festival delle Ville Vesuviane; Sono nata cantando: Serena Rossi ai microfoni di TVCITY.
Ercolano, al Festival delle Ville Vesuviane il volto più umano di Luisa Sanfelice e Filumena x.com
È stato magico ieri sera.. emozionante fare lo spettacolo Voce 'e notte a Villa Mascolo a Portici (Festival delle Ville Vesuviane). Al pianoforte c'era Ciro Cascino e abbiamo fatto questo spettacolo con la presenza di un pubblico meraviglioso, con più di mille pe facebook
Festival delle Ville Vesuviane, dal 21 al 25 luglio, una settimana tra teatro, danza e grandi primeDopo aver intrecciato memoria civile, grandi interpreti e nuove produzioni, il Festival delle Ville Vesuviane, sotto la direzione artistica di Bruno ... 2anews.it
Ercolano, al Festival delle Ville Vesuviane il volto più umano di Luisa Sanfelice e FilumenaC'è un filo sottile che attraversa il cartellone del Festival delle Ville Vesuviane . Non è soltanto quello della memoria, né esclusivamente quello della grande ... torresette.news