Ferrari da 200mila euro rubata prima della gara in Puglia il proprietario del team | Ritrovata dopo due mesi Auto frutto di sacrifici dopo il furto abbiamo perso la fiducia

Notizia in breve

Una Ferrari del valore di 200mila euro, rubata prima di una gara in Puglia, è stata ritrovata dopo due mesi. Il proprietario del team ha commentato che l’auto, frutto di sacrifici, ha subito un furto che ha compromesso la fiducia. Non erano preparati a un episodio del genere e vivere questa situazione è stato difficile. La vettura era considerata un investimento importante, e il recupero non ha cancellato le conseguenze del furto.