Ferrari da 200mila euro rubata prima della gara in Puglia il proprietario del team | Ritrovata dopo due mesi Auto frutto di sacrifici dopo il furto abbiamo perso la fiducia
Una Ferrari del valore di 200mila euro, rubata prima di una gara in Puglia, è stata ritrovata dopo due mesi. Il proprietario del team ha commentato che l’auto, frutto di sacrifici, ha subito un furto che ha compromesso la fiducia. Non erano preparati a un episodio del genere e vivere questa situazione è stato difficile. La vettura era considerata un investimento importante, e il recupero non ha cancellato le conseguenze del furto.
«Non eravamo certamente preparati all’idea che potesse accadere un fatto del genere, e viverlo in prima persona è stato davvero difficile. La nostra attività ed il nostro parco auto sono frutto di forte passione e soprattutto di grandi sacrifici, questo disgustoso atto ci ha creato non pochi disagi non solo per il proseguo del campionato, in generale nella nostra attività, ma ha anche generato un grande senso di sfiducia verso una parte del mondo delle gare di velocità in salita».L'imprenditore padovano Luca Gaetani non nasconde l'amarezza per il furto della Ferrari 458 Challenge Evo della sua scuderia, la Gaetani Racing. La vettura da competizione del valore di circa 200 mila euro era stata portata via nel Brindisino, alla vigilia della 67° Coppa Selva di Fasano, in Puglia, alla fine di maggio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Ferrari da 200mila euro rubata a un imprenditore prima della gara, ritrovata dopo due mesi
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