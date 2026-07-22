Una Ferrari 458 Challenge Evo, rubata due mesi fa nel padovano, è stata ritrovata in Puglia, tra le campagne tra Alberobello e Noci. La vettura, del valore di circa 200.000 euro, è stata trovata nascosta tra la vegetazione. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore e i carabinieri stanno indagando sull’origine del veicolo e sulle modalità del furto. La macchina è stata sequestrata e portata in caserma per ulteriori accertamenti.

L’avevano nascosta in campagna. Tra Alberobello e Noci, in provincia di Bari. Una Ferrari 458 Challenge Evo: 200mila euro nel cuore della natura più verde. Era ancora lì, chiusa nel carrello coperto con cui era stata portata via quasi due mesi fa dal paddock della Coppa Selva di Fasano. E a trovarla non sono stati mica gli investigatori, no. La Ferrari è stata scoperta da alcuni operai dell’Acquedotto pugliese. Si erano affacciati lì in zona per normali lavori e hanno visto tutto quel rosso, ovviamente Rosso Ferrari. Hanno notato che il cancello di un'area recintata, dove si trovano impianti dell’Aqp, era stato forzato. Dentro c’era quel rimorchio abbandonato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rubata due mesi fa nel padovano, ricompare in Puglia: tra le campagne spunta la Ferrari del team Gaetani

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