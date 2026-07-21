Una Ferrari del valore di circa 200 mila euro, appartenente al team veneto Gaetani Racing, è stata ritrovata nei pressi di Gioia del Colle, due mesi dopo il furto avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 maggio durante la Coppa Selva di Fasano. La vettura era stata sottratta nella zona di Fasano e poi trovata in un'area di campagna vicino a Gioia del Colle. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

È stata ritrovata nei pressi di Gioia del Colle la Ferrari 458 Challenge Evo di proprietà del team veneto Gaetani Racing e rubata a Fasano nella notte tra il 28 e il 29 maggio. L’auto, il cui valore di mercato supera i 200mila euro, di proprietà dell'imprenditore padovano Luca Gaetani, avrebbe dovuto gareggiare alla Coppa Selva di Fasano che si è svolta nei giorni successivi al furto. L’auto è stata rinvenuta in un’area in cui si trovano impianti dell’Acquedotto Pugliese dai carabinieri. A rendere noto il ritrovamento della Ferrari è stata l’as Egnathia Corse, la scuderia che cura l'organizzazione della Coppa Selva di Fasano, giunta nel 2026 alla sua 67ª edizione. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Ferrari da 200 mila euro rubata durante la Coppa Selva di Fasano: ritrovata a Gioia del Colle dopo due mesi

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Ferrari da 200mila euro rubata all'imprenditore Luca Gaetani

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