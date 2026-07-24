Durante le prove libere del Gran Premio d’Ungheria, Ferrari ha dominato le sessioni, posizionandosi in cima alla classifica. La nuova ala posteriore “Macarena 2.0” sembra aver migliorato le prestazioni in modo significativo, consentendo alle vetture di ottenere tempi più rapidi rispetto a McLaren e Red Bull. La monoposto ha mostrato un passo sul giro secco che, nella giornata iniziale, è risultato difficile da raggiungere per le altre scuderie.

La Ferrari ha lanciato un messaggio forte alla concorrenza nel venerdì del Gran Premio d’Ungheria. Le Rosse hanno monopolizzato il vertice della classifica nelle due sessioni di prove libere all’Hungaroring, mostrando un passo sul giro secco che, almeno nella giornata inaugurale, è apparso irraggiungibile per McLaren e Red Bull. Una superiorità che non nasce soltanto dall’ottimo bilanciamento della SF-26, ma anche dall’esordio della nuova ala posteriore ad alto carico, evoluzione della rivoluzionaria “ Macarena 2.0 “, progettata espressamente per circuiti ricchi di curve lente come quello magiaro. Il primo indizio è arrivato già nella FP1. Charles Leclerc ha fermato il cronometro sull’1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ferrari, come funziona la nuova ala posteriore “Macarena 2.0”: il segreto del dominio nelle prove libere in Ungheria

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