Dopo il segnale lanciato a Spa-Francorchamps, la Ferrari si presenta all’ Hungaroring con la concreta possibilità di alzare ulteriormente l’asticella. Il Gran Premio d’Ungheria rappresenta infatti uno snodo potenzialmente decisivo nella corsa ai titoli mondiali, perché il tracciato magiaro, almeno sulla carta, sembra sposarsi meglio con le caratteristiche della SF-26 rispetto al velocissimo circuito belga. È per questo che, al di là della consueta prudenza ostentata da Frederic Vasseur e Charles Leclerc, a Maranello c’è la consapevolezza di poter giocare una partita di primissimo piano. Le dichiarazioni della vigilia, come spesso accade, vanno interpretate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ferrari all’attacco in Ungheria: la Rossa prepara la nuova ala “Macarena” per sfidare Mercedes

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