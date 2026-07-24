F1 GP Ungheria oggi il riassunto del venerdì | doppietta Ferrari nelle prove libere

Oggi, nel primo giorno di prove libere del Gran Premio di Ungheria, la Ferrari ha ottenuto una doppietta, con i due piloti più veloci. Durante le sessioni, entrambe le vetture hanno registrato i tempi più bassi, superando gli altri team presenti in pista. Le prove si sono svolte su un circuito umido e poi asciutto, con i piloti impegnati in run comparativi e test di setup. Nessun incidente o interruzione significativa è stata segnalata.

Budapest (Ungheria), 24 luglio 2026 – Un venerdì tutto di stampo Ferrari, è quello che ha aperto il fine settimana del Gran Premio di Ungheria. Il tortuoso Hungaroring, circuito da alto carico aerodinamico, ha permesso al Cavallino Rampante di splendere grazie alle ottime doti telaistiche e meccaniche della SF-26 tra le curve a medio-bassa velocità. Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo della mattinata, mentre Lewis Hamilton ha registrato il best lap di tutta la giornata al pomeriggio, abbattendo il muro dell'1'19. La doppietta Rossa nelle FP2, con i rivali staccati di almeno mezzo secondo in entrambe le ore di lavoro, fa sognare i tifosi ferraristi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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