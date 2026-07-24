Un uomo di 85 anni è morto a causa di un malore mentre lavorava su una scala in un cantiere. Secondo quanto riferito, stava svolgendo attività lavorative e si trovava ancora sul posto di lavoro, nonostante fosse in pensione. L’incidente è avvenuto durante un intervento in un cantiere edile, dove l’uomo era impegnato nel supporto all’attività del figlio, titolare di un’impresa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o condizioni preesistenti.

TEOLO Di godersi la pensione non ne voleva sapere. Amava a tal punto il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia, da essere ancora operativo e all'occorrenza aiutare il figlio Omar, titolare dell'attività, nella gestione aziendale. Anche ieri mattina si è alzato con il piglio giusto dal letto, ha messo l'abbigliamento da lavoro e si è recato in cantiere. Nulla che facesse pensare ad un epilogo così drammatico. I fatti È morto ieri mattina Fernando Bottaro, 85 anni di Abano, artigiano, figlio di Omar proprietario dell'impresa edile impegnata in un cantiere in via Selvatico a Teolo. Non è dato sapere al momento, vista... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fernando Bottaro muore in cantiere a 85 anni: malore fatale mentre lavorava su una scala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fernando Bottaro, morire in cantiere a 85 anni: malore fatale mentre lavorava su una scala

Malore fatale mentre era in bici. Ex calciatore muore a 47 anniUn uomo di 47 anni, ex calciatore, è morto dopo un incidente in bicicletta avvenuto sabato mattina sulla strada statale Romea, vicino a un ponte sul...

Temi più discussi: Ancora sangue sul posto di lavoro: il commento doloroso delle istituzioni; La tragedia, muore in cantiere a 85 anni: stava lavorando per la ditta del figlio; Muore a 85 anni mentre lavora in cantiere; Incidente mortale a Teolo, Ugl: Il lavoro non può essere una condanna.

Fernando Bottaro muore in cantiere a 85 anni: malore fatale mentre lavorava su una scalaTEOLO Di godersi la pensione non ne voleva sapere. Amava a tal punto il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia, da essere ancora operativo e all'occorrenza aiutare il figlio Omar, ... ilgazzettino.it

Fernando Bottaro morto in cantiere a 85 anni, la moglie: Era molto scrupoloso nel lavoro, nella vita amabile ed estroversoABANO TERME (PADOVA) - È una tragedia, siamo tutti sconvolti, non abbiamo nulla da dire. Poche parole pronunciate dal balcone di casa, quelle di Maria Zanon, moglie ... ilgazzettino.it