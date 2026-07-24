Fernando Bottaro morire in cantiere a 85 anni | malore fatale mentre lavorava su una scala

Da ilgazzettino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 85 anni è morto mentre lavorava su una scala in un cantiere. Ha subito un malore fatale durante le operazioni. Nonostante l’età, continuava a lavorare e ad aiutare il figlio nella gestione dell’azienda. La sua passione per il lavoro e il desiderio di supportare la famiglia lo avevano portato a mantenere attiva la sua attività anche in età avanzata. La morte è avvenuta sul luogo di lavoro durante le mansioni quotidiane.

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