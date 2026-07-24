Fernando Bottaro morire in cantiere a 85 anni | malore fatale mentre lavorava su una scala

Un uomo di 85 anni è morto mentre lavorava su una scala in un cantiere. Ha subito un malore fatale durante le operazioni. Nonostante l’età, continuava a lavorare e ad aiutare il figlio nella gestione dell’azienda. La sua passione per il lavoro e il desiderio di supportare la famiglia lo avevano portato a mantenere attiva la sua attività anche in età avanzata. La morte è avvenuta sul luogo di lavoro durante le mansioni quotidiane.

TEOLO Di godersi la pensione non ne voleva sapere. Amava a tal punto il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia, da essere ancora operativo e all'occorrenza aiutare il figlio Omar, titolare dell'attività, nella gestione aziendale. Anche ieri mattina si è alzato con il piglio giusto dal letto, ha messo l'abbigliamento da lavoro e si è recato in cantiere. Nulla che facesse pensare ad un epilogo così drammatico. I fatti È morto ieri mattina Fernando Bottaro, 85 anni di Abano, artigiano, figlio di Omar proprietario dell'impresa edile impegnata in un cantiere in via Selvatico a Teolo. Non è dato sapere al momento, vista... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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