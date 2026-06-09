Un uomo di 47 anni, ex calciatore, è morto dopo un incidente in bicicletta avvenuto sabato mattina sulla strada statale Romea, vicino a un ponte sul fiume Reno. La vittima è rimasta coinvolta in una caduta mentre pedalava e ha subito un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non ce l’ha fatta, il 47enne ciclista ferrarese rimasto coinvolto sabato mattina in una caduta lungo la strada statale Romea, all’altezza del ponte sul fiume Reno, nel territorio di Casal Borsetti. Le condizioni dell’uomo, soccorso dal personale del 118 e trasportato prima all’ospedale di Ravenna e successivamente alla clinica Villa Maria Cecilia di Cotignola per ulteriori accertamenti legati a pregresse problematiche cardiache emerse nel corso delle verifiche sanitarie, erano apparse subito molto gravi e ieri è arrivata la notizia tremenda, per lui e per i suoi famigliari. Si chiamava Ruggero Zampollo, lascia una moglie e due figlie, oltre al padre, rimasto vedovo da pochi anni. Viveva da anni a Ferrara ma le sue origini erano legate a Formignana, il suo paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale mentre era in bici. Ex calciatore muore a 47 anni

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