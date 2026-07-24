Vincenzo Gerardi è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della moglie, avvenuto il 16 aprile 2025 nel cortile di un complesso residenziale. L’uomo, di 58 anni, ha inferto 16 coltellate alla donna, che viveva separata di fatto in un appartamento diverso. La sentenza ha riconosciuto la presenza di persecuzione e premeditazione nel gesto. La vicenda si è svolta a Samarate, in provincia di Varese.

Busto Arsizio (Varese), 24 luglio 2026 – È stato condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, il 58enne che il 16 aprile 2025 uccise con 16 coltellate la moglie Teresa Stabile nel cortile del complesso residenziale di Samarate dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti. La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio al termine della camera di consiglio. La Corte ha riconosciuto le aggravanti. La Corte, presieduta da Giuseppe Fazio con il giudice a latere Giulia Troina e i giudici popolari, ha accolto integralmente la richiesta formulata dal pubblico ministero Ciro Caramore, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio di Samarate, Vincenzo Gerardi condannato all’ergastolo. “Ci fu persecuzione e premeditazione”

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