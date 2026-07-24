Fedez torna a casa | le dimissioni dall' Humanitas e la verità sui farmaci che hanno riaperto l' ulcera

Da agi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fedez è tornato a casa dopo un ricovero d’urgenza presso l’ospedale Humanitas di Rozzano. Ha lasciato la struttura recentemente, dopo aver subito un ricovero improvviso. La sua decisione di dimettersi dall’ospedale è stata annunciata nei giorni scorsi. La sua condizione era stata riacutizzata, secondo quanto riferito, a causa di farmaci che avevano riaperto un’ulcera.

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AGI - Un sospiro di sollievo che arriva dopo un nuovo, improvviso spavento. Per Fedez l’incubo di una ricaduta si chiude con il rientro a casa: il rapper ha lasciato l' ospedale Humanitas di Rozzano dopo il ricovero d'urgenza dei giorni scorsi. A tradirlo non è stata una nuova patologia, ma il fantasma di un passato medico complesso: una complicanza improvvisa, legata con ogni probabilità all'assunzione di antinfiammatori, che ha riaperto le vecchie ferite gastriche con cui l'artista si trova a convivere da anni. Cos'è successo. La vicenda si è svolta nel giro di pochi giorni, tenendo con il fiato sospeso i fan. Tutto è iniziato con l'arrivo in pronto soccorso al Fatebenefratelli di Milano a causa di forti problemi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Agi.it

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