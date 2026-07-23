Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano dopo aver effettuato controlli che sono risultati negativi. Era stato trasferito d’urgenza il 20 luglio dal Fatebenefratelli di Milano a causa di un episodio di sanguinamento. Ora può tornare a casa, dopo giorni di ricovero e accertamenti. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa.

Fedez sta meglio e può lasciare l’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). La notizia arriva dall’Adnkronos, dopo giorni di apprensione per l’influencer e podcaster che il 20 luglio era stato trasferito d’urgenza in primo luogo presso il reparto di Gastroenterologia del Fatebenefratelli di Milano per un episodio di sanguinamento. Le dimissioni sono arrivate tre giorni dopo. Per il momento Federico Leonardo Lucia – questo il suo nome di battesimo – non ha rilasciato dichiarazioni sui social. Fedez lascia l’ospedale Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio Fedez ha ricevuto le dimissioni dall’ospedale. L’influencer era ricoverato da tre giorni per un episodio di sanguinamento che lo aveva costretto al trasporto d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano il 20 luglio, mandando in apprensione i suoi fan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, controlli ok per il rapper che può tornare a casa

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Fedez lascia l'ospedale e torna a casa dopo il ricovero: come si è evoluta la situazione clinica

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Fedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia. Nella serata di lunedì 20 luglio Fedez era arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, l’ospedale x.com

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