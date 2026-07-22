Il rapper e podcaster è stato trasferito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano all’Humanitas di Rozzano. Era stato ricoverato lunedì sera in ambulanza e rimane in ospedale per accertamenti legati a una vecchia ulcera e ai farmaci assunti. La sua permanenza in ospedale è ancora in corso.

di Marianna Vazzana Il rapper e podcaster milanese Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, resta ricoverato ma cambia ospedale. Dopo aver passato la giornata di ieri al Fatebenefratelli di Milano dove era arrivato lunedì sera in ambulanza, in serata - secondo quanto appreso da AdnKronos - è stato trasferito all’Humanitas di Rozzano. Il ricovero sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. L’artista 36enne nel 2023 era stato operato d’urgenza, proprio al Fatebenefraelli, per un motivo analogo dopo che un anno e mezzo prima gli era stato asportato un raro tumore neuroendocrino del pancreas al San Raffaele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fedez resta in ospedale. La vecchia ulcera e i farmaci. Servono altri accertamenti

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Fedez, il ricovero d'urgenza in ospedale al Fatebenefratelli di Milano - Vita in diretta 21/07/2026

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