Fedez è stato ricoverato in ospedale martedì e ha lasciato l'Humanitas di Rozzano dopo alcuni giorni.

AGI - Dopo qualche giorno dall'arrivo in pronto soccorso al Fatebenefratelli di Milano, Fedez ha lasciato l'Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da martedì. Il rapper milanese, che è recentemente diventato papà per la terza volta, era stato portato al Fatebenefratelli lunedì sera per problemi gastrointestinali legati alla riapertura di una vecchia ulcera. Da lì era stato poi trasferito all'Humanitas, dove era già stato in cura gli anni scorsi. Il ricovero si era reso necessario a causa della riapertura di una vecchia ulcera, complicanza probabilmente legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. I precedenti. Il cantante fu operato nel 2023 nello stesso ospedale del capoluogo milanese per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fedez lascia l'Humanitas, era in ospedale da martedì scorso

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Fedez lascia l'ospedale e torna a casa dopo il ricovero: come si è evoluta la situazione clinica

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