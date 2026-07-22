Fedez in ospedale all’Humanitas di Rozzano

Fedez è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove si trova attualmente. Due giorni fa, l’artista era stato portato all’ospedale Fatebenefratelli poco prima delle 22 a causa di problemi gastrointestinali. La causa dei problemi era legata alla riapertura di una vecchia ulcera. Non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui trattamenti in corso.

Fedez resta in ospedale, all’Humanitas di Rozzano. L’artista era stato portato all’ospedale Fatebenefratelli due giorni fa poco prima delle 22 per problemi gastrointestinali legati alla riapertura di una vecchia ulcera. Dal Fatebenefratelli ieri è stato poi trasferito all’Humanitas dove già nel 2024 aveva fatto dei controlli. Il trasferimento. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Agi, il trasferimento dell’artista sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, con arrivo da un ingresso sul retro. Il rapper era giunto l’altra sera in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura dove nel 2023 era stato ricoverato ed operato d’urgenza a causa di ulcere sanguinanti. 🔗 Leggi su Open.online

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Fedez trasferito allHumanitas di Rozzano: ieri il ricovero al Fatebenefratelli

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