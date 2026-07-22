Fedez è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano il 21 luglio. Precedentemente era stato ricoverato al Fatebenefratelli in ambulanza a causa di un problema gastrico. Le sue condizioni sono state valutate e il trasferimento è avvenuto per ulteriori accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali o sui trattamenti in corso.

Fedez è stato trasferito: martedì 21 luglio è stato portato all’Humanitas di Rozzano, dopo il ricovero al Fatebenefratelli, dove era arrivato in ambulanza per un problema di natura gastrica. All’origine di tutto ci sarebbe la riapertura di una vecchia ulcera, che ha reso necessari accertamenti approfonditi. Le sue condizioni, per fortuna, sarebbero sotto controllo. Un momento complesso, però, arrivato quando avrebbe dovuto essere soltanto felice: sono passati appena pochi giorni da quando è diventato padre per la terza volta. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez trasferito all’ospedale Humanitas, le condizioni

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