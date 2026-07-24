Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano dopo tre giorni di ricovero. Era stato ricoverato in Gastroenterologia a causa di un episodio di sanguinamento. La dimissione è avvenuta ieri sera, 23 luglio, e l’artista è tornato a casa.

Fedez è stato dimesso ieri sera, 23 luglio, dall’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia “dopo un episodio di sanguinamento”. A riferirlo è l’agenzia Adnkronos. Solo quattro giorni dopo la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo (il primo avuto con la compagna Giulia Honegger), il rapper è stato colpito da un nuovo malore. Nella serata di lunedì 20 luglio 2026, poco prima delle 22, Fedez viene trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Milano per “problemi gastrici”. Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, il malore sarebbe da ricondurre alla riapertura di una vecchia ulcera, complicazione legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedez è stato dimesso dall’ospedale dopo tre giorni ed è tornato a casa. Era stato ricoverato in Gastroenterologia “per un episodio di sanguinamento”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez torna a casa da Edoardo Lupo è stato dimesso dallospedale e sta meglio

Notizie e thread social correlati

Fedez è stato dimesso dall'ospedale. Condizioni di salute migliorate dopo un episodio di sanguinamentoFedez è stato dimesso questa sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia.

Fedez dimesso dall’Humanitas di Rozzano, il rapper era ricoverato per un sanguinamento di alcune vecchie ulcereIl rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato per un sanguinamento causato da vecchie ulcere.

Temi più discussi: Fedez è stato dimesso dall'ospedale. Condizioni di salute migliorate dopo un episodio di sanguinamento; Come sta Fedez: gli aggiornamenti e quando potrebbe essere dimesso; Fedez ricoverato, possibili dimissioni dall'ospedale Humanitas di Rozzano entro sera; Fedez torna a casa: è stato dimesso dall’Humanitas.

DOPO GIORNI DI APPRENSIONE ARRIVA LA NOTIZIA CHE I FAN ASPETTAVANO. Fedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano dopo il ricovero per un episodio di sanguinamento. #Fedez x.com

Fedez dimesso dall’ospedale, le sue condizioni di salute miglioranoFedez è stato dimesso dall’Humanitas dopo il ricovero per un episodio di sanguinamento. Gli esami hanno dato esito rassicurante e il rapper è tornato a casa ... dilei.it

Fedez torna a casa: dimesso dall'HumanitasIl cantante era arrivato in ambulanza al pronto Soccorso del Fatebenefratelli lunedì, poi le analisi e gli accertamenti erano proseguiti a Rozzano ... rainews.it