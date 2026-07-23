Fedez è stato dimesso questa sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia. Era stato ricoverato a causa di un episodio di sanguinamento, ma le sue condizioni di salute sono migliorate. La dimissione è avvenuta dopo il miglioramento delle sue condizioni cliniche. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause dell'episodio o sui trattamenti seguiti.

Fedez è stato dimesso questa sera dall'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese, dove era stato ricoverato in Gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento. Il cantante era ricoverato da lunedì 20 luglio, quando era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, l'ospedale dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Dopo un giorno di ricovero in Chirurgia, martedì 21 luglio sera Fedez ha lasciato il Fatebenefratelli per trasferirsi all'Humanitas. Oggi, dopo i controlli rassicuranti eseguiti nell'Irccs di Rozzano, le dimissioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Fedez è stato dimesso dall'ospedale. Condizioni di salute migliorate dopo un episodio di sanguinamento

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