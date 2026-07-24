Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato per un sanguinamento causato da vecchie ulcere. Era stato inizialmente ricoverato in un altro ospedale di Milano prima del trasferimento. Le sue condizioni sono migliorate dopo le analisi e gli accertamenti svolti nel reparto di gastroenterologia. La dimissione è avvenuta in serata.

Il cantante era stato ricoverato prima al Fatebenefratelli di Milano e poi trasferito all’Irccs Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono migliorate dopo gli accertamenti effettuati in ospedale Fedez è stato dimesso in serata dall’Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato in Gastroenterolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fedez dimesso dall’Humanitas di Rozzano, il rapper era ricoverato per un sanguinamento di alcune vecchie ulcere

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Fedez lascia l'ospedale e torna a casa dopo il ricovero: come si è evoluta la situazione clinica

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