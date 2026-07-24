Fedez dimesso dall’ospedale torna a casa

Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano e è tornato a casa nella serata di ieri.

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Secondo quanto si apprende, il rapper è tornato a casa nella serata di ieri. Fedez era stato ricoverato lo scorso 20 luglio all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, l’ospedale dove nel 2023 era stato operato d’urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Successivamente il cantante era stato trasferito alla clinica Humanitas, da dove ieri è stato dimesso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fedez torna a casa da Edoardo Lupo è stato dimesso dallospedale e sta meglio

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