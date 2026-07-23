Fedez è tornato a casa dimesso dall’ospedale Humanitas dopo l’emorragia | come sta ora il rapper

Il rapper è stato dimesso giovedì 23 luglio dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Era stato ricoverato a causa di un episodio di sanguinamento. Attualmente, si trova a casa e le sue condizioni di salute non sono state rese pubbliche.

Fedez è stato dimesso nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio dall’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo l’ultimo episodio di sanguinamento. Le dimissioni sono state anticipate da Leggo, dopo che l’agenzia Adnkronos aveva spieagto che i controlli effettuati nella struttura avevano già dato un esito rassicurante nel corso della giornata, aprendo alla possibilità di dimissioni in serata, poi arrivate. Il ricovero in ambulanza di Fedez. Il ricovero risale alla sera di lunedì 20 luglio, quando l’artista era arrivato in ambulanza al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Milano, lo stesso ospedale dove nel 2023 era stato operato d’urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere, un intervento che gli aveva salvato la vita. 🔗 Leggi su Open.online

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Fedez lascia l'ospedale e torna a casa dopo il ricovero: come si è evoluta la situazione clinica

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