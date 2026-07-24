Fedez dimesso dall’ospedale | il rapper torna a casa dopo il nuovo ricovero
Fedez è stato dimesso dall'ospedale e è tornato a casa. Dopo giorni di ricovero, le sue condizioni di salute sono migliorate.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Migliorano le condizioni di salute dell’artista milanese. Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute, Fedez è tornato nella propria abitazione. A riportare la notizia è stata l’agenzia Adnkronos, rassicurando i numerosi fan che avevano seguito con preoccupazione il nuovo ricovero del rapper milanese. Gli ultimi aggiornamenti confermano un miglioramento del quadro clinico e la conclusione degli accertamenti specialistici effettuati dai medici nei giorni scorsi. Dimesso dall’Humanitas dopo il ricovero per un sanguinamento. Il cantante, 36 anni, è stato dimesso nella serata di ieri dall’ ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland di Milano, dove era stato trasferito nel reparto di Gastroenterologia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Fedez lascia l'ospedale e torna a casa dopo il ricovero: come si è evoluta la situazione clinica
Notizie e thread social correlati
Fedez è tornato a casa, dimesso dall’ospedale Humanitas dopo l’emorragia: come sta ora il rapperIl rapper è stato dimesso giovedì 23 luglio dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia.
Fedez dimesso dall'ospedale, come sta dopo il ricoveroIl cantante è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato lunedì sera in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano.
Temi più discussi: Fedez torna a casa, dimesso dall'ospedale Humanitas; Fedez è stato dimesso dall'ospedale. Condizioni di salute migliorate dopo un episodio di sanguinamento; Fedez è tornato a casa, dimesso dall'ospedale Humanitas dopo l'emorragia: come sta ora il rapper; Fedez dimesso dall’ospedale, le sue condizioni di salute migliorano.
Fedez è stato dimesso dall'ospedale dopo tre giorni ed è tornato a casa. Era stato ricoverato in Gastroenterologia per un episodio di sanguinamento ilfattoquotidiano.it/2026/07/24/fed… x.com
Dopo alcuni giorni di ricovero e una serie di accertamenti medici, Fedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano e ha potuto fare ritorno a casa. Una notizia che ha rassicurato i tantissimi fan che, nelle ultime ore, avevano seguito con apprensione facebook
Fedez dimesso dall’ospedale, torna a casaFedez è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Secondo quanto si apprende, il rapper è tornato a casa nella serata di ieri. lapresse.it
Fedez dimesso dall’ospedale dopo giorni di preoccupazione: come sta e cosa è successoSecondo l'Adnkronos, Fedez sarebbe stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero d'urgenza: come sta e cosa è successo. donnaglamour.it