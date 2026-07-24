Fedez è stato dimesso dall'ospedale e è tornato a casa. Dopo giorni di ricovero, le sue condizioni di salute sono migliorate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Migliorano le condizioni di salute dell’artista milanese. Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute, Fedez è tornato nella propria abitazione. A riportare la notizia è stata l’agenzia Adnkronos, rassicurando i numerosi fan che avevano seguito con preoccupazione il nuovo ricovero del rapper milanese. Gli ultimi aggiornamenti confermano un miglioramento del quadro clinico e la conclusione degli accertamenti specialistici effettuati dai medici nei giorni scorsi. Dimesso dall’Humanitas dopo il ricovero per un sanguinamento. Il cantante, 36 anni, è stato dimesso nella serata di ieri dall’ ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland di Milano, dove era stato trasferito nel reparto di Gastroenterologia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Fedez dimesso dall’ospedale: il rapper torna a casa dopo il nuovo ricovero

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Fedez lascia l'ospedale e torna a casa dopo il ricovero: come si è evoluta la situazione clinica

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