Il cantante è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato lunedì sera in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano. Era stato portato in ospedale a causa di un malore che si sospetta fosse legato a problemi gastrici. Dopo alcuni giorni di osservazione e cure, ha lasciato la struttura. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle sue condizioni attuali.

Il ricovero era iniziato lunedì sera, quando il cantante era stato trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano dopo un malore riconducibile a problemi gastrici. Arrivato al Pronto soccorso intorno alle 21.30, era stato sottoposto ai primi esami e ricoverato nel reparto di Chirurgia. Il giorno successivo, martedì 21 luglio, i medici avevano deciso di trasferirlo all'Humanitas di Rozzano, attraverso un ingresso riservato, per proseguire gli accertamenti specialistici. In questi giorni non è mai stato diffuso un bollettino medico ufficiale. Tra le ipotesi emerse, quella di una nuova emorragia gastrointestinale dovuta alla riapertura di una vecchia ulcera, forse favorita dall'assunzione di farmaci antinfiammatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fedez dimesso dall'ospedale, come sta dopo il ricovero

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Fedez dimesso dall'ospedale: come sta oggi il rapper

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