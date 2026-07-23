Fedez ricoverato all’Humanitas entro sera le dimissioni del rapper dopo il sanguinamento di alcune vecchie ulcere
Il rapper è stato ricoverato all’Humanitas a causa di sanguinamenti collegati a ulcere pregresse. Gli esami medici hanno mostrato un quadro clinico rassicurante, portando alla previsione di dimissioni entro sera. Il trasferimento in ospedale è avvenuto in seguito all’episodio, e le condizioni sono sotto controllo. Si attende che il cantante lasci la struttura già nelle prossime ore.
Il rapper è stato trasferito nella struttura dopo un episodio di sanguinamento riconducibile ad alcune vecchie ulcere, ma gli esami eseguiti dai medici hanno fornito un quadro clinico rassicurante, tanto da far ipotizzare le dimissioni nelle prossime ore Fedez potrebbe lasciare già in serata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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