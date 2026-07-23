Fedez ricoverato all’Humanitas entro sera le dimissioni del rapper dopo il sanguinamento di alcune vecchie ulcere

Notizia in breve

Il rapper è stato ricoverato all’Humanitas a causa di sanguinamenti collegati a ulcere pregresse. Gli esami medici hanno mostrato un quadro clinico rassicurante, portando alla previsione di dimissioni entro sera. Il trasferimento in ospedale è avvenuto in seguito all’episodio, e le condizioni sono sotto controllo. Si attende che il cantante lasci la struttura già nelle prossime ore.