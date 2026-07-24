FdI Giovanni Sardi è il nuovo presidente | Uniti contro la sinistra
Giovanni Sardi è stato eletto presidente di Fratelli d’Italia nel congresso provinciale, dopo un periodo di commissariamento. La sua elezione è stata unitaria.
Dopo il periodo di commissariamento, Fratelli d’Italia torna ad avere una guida politica eletta. Il congresso provinciale del partito si è concluso con l’elezione unitaria di Giovanni Sardi alla presidenza. A sottolineare il significato politico del congresso è stato l’europarlamentare Francesco Torselli, ex commissario provinciale del partito: "Nonostante i tempi davvero stretti, siamo riusciti a organizzare quattro assemblee capillari su tutto il territorio pratese per ascoltare la voce di tutti." Sulla stessa linea la capogruppo in Consiglio regionale, Chiara La Porta: "Come primo partito della coalizione abbiamo la responsabilità di essere una guida solida e di dare l’esempio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giovanni Sardi è il nuovo presidente provinciale di Fdi
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