Giovanni Sardi è l’unico candidato al congresso provinciale di Fratelli d’Italia, con il ruolo di capogruppo comunale a Carmignano e in consiglio provinciale. La sua candidatura mira a sostituire il commissario che ha gestito il partito dopo le ultime elezioni comunali. La nomina avverrà per superare il periodo di commissariamento e assumere la guida del partito a livello provinciale.

Fratelli d’Italia va al congresso, Giovanni Sardi (nella foto), capogruppo comunale a Carmignano e capogruppo in consiglio provinciale, è il nome, unico, in campo per superare il periodo di commissariamento post elezioni comunali e subentrare alla guida del partito a livello provinciale dopo il coordinamento di Matteo Mazzanti. Scaduto il termine per la presentazione delle candidatura (giovedì scorso a mezzanotte) l’unico nominativo arrivato al vertice del partito è stato il suo. Adesso verifiche da statuto e poi sarà tempo di confronto nell’ambito dell’appuntamento congressuale che si terrà il 23 luglio in un hotel cittadino. Sta guidando il periodo di passaggio tra il voto delle Comunali e le nuove nomine, Francesco Torselli, europarlamentare e commissario provinciale di FdI a Prato appunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovanni Sardi candidato unico al congresso FdI

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