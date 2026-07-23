Durante il congresso provinciale di Fratelli d’Italia a Prato, Giovanni Sardi è stato eletto presidente con un’assemblea unanime. Oltre a lui, sono stati scelti altri membri per le cariche di governo del partito a livello locale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito provenienti dalla provincia, che hanno votato per definire gli incarichi di leadership. La nomina di Sardi segna la conclusione ufficiale delle elezioni interne relative alla direzione del partito in questa area.

PRATO – Si è concluso con l’elezione unitaria di Giovanni Sardi alla presidenza provinciale il Congresso di Fratelli d’Italia Prato. Un momento di grande partecipazione e confronto che ha visto la comunità politica del partito ritrovarsi unita nel tracciare la linea strategica e programmatica per il futuro della provincia, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e amministrativi. Soddisfazione e determinazione emergono dalle parole dei protagonisti del congresso. Francesco Torselli Parlamentare Europeo FdI-ECR ed ex commissario provinciale del partito a Prato: «Desidero ringraziare di cuore tutti gli iscritti e la nostra comunità per lo straordinario lavoro svolto in questo ultimo mese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fratelli d’Italia, congresso provinciale di Prato: Giovanni Sardi nuovo presidente. Gli altri eletti

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