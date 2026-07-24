Fantacampionato Gazzetta si parte! Regolamento classifiche e le novità di questa stagione
È stato annunciato il ritorno del Fantacampionato Gazzetta per la stagione 2026-27 di Serie A. Le iscrizioni sono aperte e i partecipanti possono già creare le proprie squadre. Sono stati pubblicati il regolamento, le classifiche e le novità previste per questa stagione.
La Serie A 2026-27 si avvicina alla ripartenza e, con lei, torna anche il Fantacampionato Gazzetta. Le iscrizioni sono aperte (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI) e i fantallenatori possono già iniziare a costruire la propria squadra in vista della nuova stagione. L'edizione 2026-27 mette in palio un montepremi di oltre 340mila euro: il vincitore della Classifica Generale si aggiudicherà una Mazda MX-5 RF Homura. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul regolamento e le principali novità introdotte rispetto alla scorsa stagione. FANTACAMPIONATO GAZZETTA: ISCRIVITI QUI Ogni fantallenatore può apportare 4 cambi alla propria squadra di giornata in giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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