Fantacampionato le classifiche dopo la 36ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 36ª giornata di fantacampionato, la classifica generale mostra Luca Nadini in prima posizione. Sono state pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano. Le tabelle aggiornate sono disponibili online e forniscono un quadro dettagliato dei punteggi accumulati fino a questo punto della stagione. I risultati riflettono le performance delle squadre e dei singoli partecipanti nel corso delle ultime partite.

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La 36ª giornata di Serie A si è conclusa il successo allo scadere del Bologna al Maradona. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Alessandro Bianchi (104 punti); 1) Stefano Sambuchi (101,5); 1) William Trucillo (100); 4) Michele Bastrentaz (100); 5) Eugenio Mungo (97,5); 6) Mauro Kaltenhauser (99,5); 7) Giorgio Controne (99,5); 8) Diego Simone Ventura (99,5); 9) Marco Bresciani (99,5); 10)...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 36ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese. Argomenti più discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 35ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; La 21esima sinfonia dell' Inter ecco la nuova copertina di Sportweek; LIVE Internazionali | 9 azzurri in campo oggi Apre Stefanini Arnaldi sfida Munar Cinà in serata; Djokovic | Boicottaggio? Ve l' avevo detto Amo Roma e punto a Parigi Su Sinner | Vincerà qua. Fantacampionato, le classifiche dopo la 35ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... msn.com