Fantacampionato le classifiche dopo la 35ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 35ª giornata del fantacampionato, Luca Nadini si trova in testa alla classifica generale. Sono state pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano. Le varie graduatorie mostrano le posizioni aggiornate dei partecipanti e degli utenti, offrendo un quadro completo delle performance più recenti. Questa raccolta di dati permette di confrontare i risultati di diverse classifiche e di seguire l’andamento del campionato di fantasia.

La 35ª giornata di Serie A si è conclusa il poker della Roma sulla Fiorentina. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Tina Moltoni (102 punti); 1) Nicola Porcella (102); 1) Daniele Matteo Conti (102); 4) Manuel Caliari (101,5); 5) Micaela Angela Vernice (97,5); 6) Luca Gallitto (97); 7) Matteo Ascenzi (97); 8) Emiliano Colomba (95,5); 9) Pasquale Incarnato (95,5); 10) Danilo Casciano (95,5); 11)...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 35ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale Notizie correlate Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Fantacampionato le classifiche dopo la 34ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale; Fantacampionato | Luca Nadini vola in vetta Ricci domina la giornata. Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... msn.com