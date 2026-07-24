Famiglia nel bosco svolta vicina | il Tribunale decide sul ricongiungimento dei figli
Il Tribunale ha deciso di valutare il ricongiungimento familiare dopo otto mesi di permanenza in una struttura protetta. I giudici esaminano nuovi documenti, i progressi scolastici e le condizioni abitative. La difesa ha presentato richieste per il ritorno immediato dei bambini a casa. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.
Chieti - Dopo otto mesi nella struttura protetta, i giudici valutano nuovi documenti, progressi scolastici e abitativi: la difesa spera nel ritorno immediato dei bambini a casa. Potrebbero essere decisive le prossime ore per Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha avviato la camera di consiglio chiamata a esaminare la richiesta di ricongiungimento con i tre figli, ospitati dal 20 novembre 2025 in una struttura protetta di Vasto. Dopo otto mesi di separazione, la coppia attende un provvedimento che potrebbe modificare profondamente il percorso intrapreso finora. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Famiglia nel bosco: l'obiettivo è il ricongiungimento - Storie italiane 02/04/2026
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