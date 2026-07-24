Famiglia nel bosco svolta vicina | il Tribunale decide sul ricongiungimento dei figli

Notizia in breve

Il Tribunale ha deciso di valutare il ricongiungimento familiare dopo otto mesi di permanenza in una struttura protetta. I giudici esaminano nuovi documenti, i progressi scolastici e le condizioni abitative. La difesa ha presentato richieste per il ritorno immediato dei bambini a casa. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.