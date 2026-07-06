I tre figli di una famiglia residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, saranno ascoltati nuovamente dai magistrati del tribunale per i minorenni de L’Aquila. L’obiettivo è raccogliere le loro testimonianze prima di decidere sulla richiesta di ricongiungimento familiare. Le udienze sono programmate nelle prossime settimane, ma non sono state rese pubbliche le date precise. La decisione finale dipenderà dall’esito degli ascolti e dalle eventuali ulteriori verifiche.

I figli della famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) saranno ascoltati nuovamente dai magistrati del tribunale per i minorenni de L’Aquila per pori potersi pronunciare sulla richiesta di ricongiungimento familiare. La decisione potrebbe arrivare già a fine mese. Intanto i bambini hanno superato gli esami per l’introduzione a scuola dal prossimo anno scolastico. I bambini sentiti dai giudici I tre bambini della famiglia neorurale di Palmoli (Chieti) saranno ascoltati dai magistrati del tribunale per i minorenni dell’Aquila il 7 luglio. L’incontro è arrivato a pochi giorni dall’esame che i figli della coppia Trevallion – Birmingham hanno superato nell’ambito del percorso di istruzione parentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, i 3 figli ascoltati dal Tribunale dei Minori per il ricongiungimento: le tempistiche

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Famiglia nel bosco: i bambini separati dalla madre - Storie italiane 09/03/2026

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