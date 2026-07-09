Famiglia nel bosco | i servizi sociali aprono al ricongiungimento dei figli

Notizia in breve

I servizi sociali hanno presentato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila una proposta di ricongiungimento tra genitori e figli, condizionata a un impegno concreto da parte dei genitori stessi. La famiglia coinvolta si trova nel bosco, e la decisione del tribunale dipenderà dall’accoglimento di questa richiesta e dal rispetto delle condizioni stabilite. La vicenda si trova in una fase decisionale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di eventuale riconciliazione.