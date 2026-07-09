Famiglia nel bosco | i servizi sociali aprono al ricongiungimento dei figli
I servizi sociali hanno presentato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila una proposta di ricongiungimento tra genitori e figli, condizionata a un impegno concreto da parte dei genitori stessi. La famiglia coinvolta si trova nel bosco, e la decisione del tribunale dipenderà dall’accoglimento di questa richiesta e dal rispetto delle condizioni stabilite. La vicenda si trova in una fase decisionale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di eventuale riconciliazione.
La vicenda della famiglia nel bosco entra in una fase decisiva. I servizi sociali hanno proposto al Tribunale per i minorenni dell'Aquila un possibile ricongiungimento familiare, legato però a un impegno chiaro dei genitori. I tre bambini di Nathan e Catherine, oggi ospiti in una casa famiglia a Vasto, sono stati ascoltati per circa tre ore in un'audizione protetta.La proposta dei servizi socialiIl nodo centrale riguarda la scuola. Secondo quanto emerso, il ricongiungimento familiare sarebbe possibile solo se i genitori accetteranno di iscrivere i figli a una scuola pubblica. È la formula suggerita dai servizi sociali al collegio giudicante, che ora deve valutare se seguire questa strada. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
La famiglia nel bosco deve riunirsi | Tivù Verità
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