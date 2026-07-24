Una famiglia sta completando la costruzione della nuova casa nel bosco, con camino e serra. La struttura è quasi terminata e i rendering mostrano il progetto. Non sono stati divulgati dettagli sui costi o sui finanziamenti. La casa si trova in un'area boschiva e si avvicina alla fase di insediamento. Non sono state rivelate informazioni su eventuali proprietari o accordi di pagamento.

Si torna a parlare della famiglia nel bosco, che è ora quasi pronta a mettere piede nella propria nuova casa. La struttura sta prendendo forma, com’è possibile vedere dai rendering pubblicati da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il tutto sarà realizzato a Palmoli, in provincia di Chieti. Un passo cruciale per il ricongiungimento con i tre figli della coppia, da tempo ormai argomento cardine dell’attualità italiana. Per loro è stato pensato un progetto ecologico e a basso impatto. Resta però una domanda in cima alla lista: chi paga? Come sarà la nuova casa: i rendering del progetto. La nuova casa sarà firmata dall’ architetta Maria Mascarucci dello studio Mascarucci di Pescara. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Famiglia nel bosco, la nuova casa con camino e serra è quasi pronta: com’è e chi paga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, la nuova casa prende forma: «Bagno interno e acqua calda grazie al sole»

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, tutto pronto per la nuova casa: “Ecco chi paga”Un progetto edilizio è stato avviato per una famiglia residente in un'area boschiva.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la nuova casa pronta in sei mesi: 70 metri quadri con camere, bagno, soggiorno e cucina tutti ecosostenibili

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, ecco come sarà la loro nuova casa; Famiglia nel bosco, oggi deposito dell'ultimo atto difensivo; Famiglia nel bosco, la nuova casa di Nathan e Catherine non sarà pagata né dal Comune né dallo Stato; Famiglia nel bosco, come sarà la nuova casa ecologica: cucina a legna e bagno. Nathan e Cathe aspettano i figli.

Niente termosifoni, pannelli solari e bagno con fitodepurazione: come sarà la nuova casa della famiglia nel bosco x.com

Famiglia nel bosco, si decide sul ricongiungimentoAttesa la pronuncia del Tribunale per i minorenni dopo le audizioni dei tre bambini e le relazioni dei neuropsichiatri infantili ... rainews.it

Famiglia nel bosco, oggi la svolta: ipotesi rientro progressivo dei figli (con la vigilanza dei servizi sociali)Palmoli - Il collegio del Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha previsto di riunirsi oggi in camera di consiglio per decidere sul possibile ricongiungimento dei tre figli con Nathan ... ilmessaggero.it