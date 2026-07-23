Famiglia nel bosco tutto pronto per la nuova casa | Ecco chi paga

Un progetto edilizio è stato avviato per una famiglia residente in un'area boschiva. La vicenda riguarda Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli, coinvolti in un procedimento giudiziario. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di realizzare una nuova casa per la famiglia. La questione legale e le tempistiche del progetto sono al centro dell’attenzione, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni.

Il progetto edilizio destinato alla famigerata famiglia del bosco segna un passaggio cruciale nella complessa vicenda giudiziaria e umana che vede coinvolti Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli. Dopo le critiche sollevate dai servizi sociali in merito alle precarie condizioni del vecchio casolare di Palmoli, in provincia di Chieti, la svolta arriva con il rilascio dei permessi di costruzione da parte del Comune abruzzese. Il nuovo edificio nasce con l’intento preciso di superare le riserve espresse dalle autorità, fornendo una struttura a norma, sicura e accogliente che possa agevolare la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila circa il ricongiungimento dei minori ai genitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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ANGIE IN PRONTO SOCCORSO….È SUCCESSO QUALCOSA DI ASSURDO

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