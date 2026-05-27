Una famiglia ha completato la costruzione di una casa nel bosco in sei mesi. La struttura di 70 metri quadrati comprende camere, bagno, soggiorno e cucina, tutti realizzati con materiali naturali e sostenibili. La casa è autonoma dal punto di vista energetico, grazie a sistemi di produzione di energia e risparmio idrico integrati. La costruzione utilizza principalmente legno e altri materiali ecocompatibili.

PALMOLI Una casa in legno, autosufficiente, costruita con materiali naturali e progettata per ridurre al minimo i consumi. È stato completato l’iter autorizzativo per la nuova abitazione della “famiglia del bosco”. Sarà pronta in sei mesi. Nel progetto c’è anche un’immagine che racconta la vita che verrà con la famiglia riunita, con i bambini che giocano all’esterno, uno dei figli che si dondola su un’altalena appesa a un albero, il cavallo Lee e l’asinello Gallipoli. Il progetto È firmato dall’architetta Maria Mascarucci, di Chieti che lo ha depositato al Comune di Palmoli. «Il risultato atteso è una piccola eccellenza di bioarchitettura:... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, la nuova casa pronta in sei mesi: 70 metri quadri con camere, bagno, soggiorno e cucina tutti ecosostenibili

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Famiglia nel bosco, la nuova casa pronta in sei mesi

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