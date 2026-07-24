Un uomo che frequentava regolarmente un bar a Falconara ha rivolto minacce di morte a una donna che aveva respinto le sue avance. La donna aveva già subito commenti spiacevoli e avances troppo invadenti da parte dello stesso cliente, spesso ubriaco. Dopo aver respinto le sue avances, l’uomo ha detto: «È un attimo che ti tolgo la vita». La donna ha riferito di aver sopportato questa situazione per circa un anno e mezzo.

FALCONARA - Un anno e mezzo lo ha sopportato al bar subendo i peggio commenti e arrivando anche a essere corteggiata con modi troppo spinti da un cliente che si presentava spesso ubriaco. «Devi stare con me, dammi una possibilità, non sai cosa ti farei». Un atteggiamento insistente che ha creato più di un imbarazzo a una barista di origine piemontese, 35 anni, dipendente di un pubblico esercizio della città. Il corteggiamento La donna ha sempre respinto quelle avance ma il cliente non ha mai abbandonato fino a diventare verbalmente violento e a minacciarla di morte così: «Con le conoscenze che ho è un attimo che ti tolgo la vita». E ancora: «Mi è scaduto il Daspo, adesso posso tornare a fare danni, posso farti molto male». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Falconara, corteggiata al bar, lei respinge le avance e lui minaccia: «È un attimo che ti tolgo la vita»

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