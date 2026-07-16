Lecce picchia e minaccia la moglie mentre lei è in diretta social | Ti seppellisco L' allarme di un' amica d' infanzia che era collegata | arrestato 57enne

Da lecce.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie durante una diretta social. Secondo quanto riferito, l’uomo l’ha prima insultata, poi l’ha colpita ripetutamente con un oggetto in legno e con un candelabro, colpendola al volto e alle braccia. Durante l’aggressione, ha anche minacciato di ucciderla, dicendole che l’avrebbe seppellita. Un’amica d’infanzia, collegata alla chiamata, ha dato l’allarme e ha assistito alla scena.

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Prima l’ha offesa, poi l’ha colpita ripetutamente con un oggetto in legno e con un candelabro al volto e alle braccia ed infine l’ha minacciata di morte. «Io ti seppellisco», le ha detto, brandendo una pala e scagliandosi contro di lei. È quanto è accaduto, nel pomeriggio del 14 luglio, ad una donna leccese aggredita, senza motivo, dal marito 57enne durante una videochiamata su TikTok, e mentre erano collegati 40 utenti, tra cui un’amica di infanzia della donna. In pochi attimi sono volate parole grosse, colpi, e poi dietro una porta chiusa calci forti al punto tale da sradicare l’infisso dalla parete.  L’aggressione è stata talmente... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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