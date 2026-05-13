La cosa di Sinner che ti ha dato più fastidio? | Pellegrino non ci pensa un attimo
Durante la conferenza stampa dopo la partita degli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, Andrea Pellegrino ha risposto senza esitazioni alla domanda su cosa gli abbia dato più fastidio nel match contro Jannik Sinner. La sua risposta si è concentrata su un aspetto specifico della gara, senza aggiungere commenti o opinioni personali. L’incontro si è concluso con la vittoria di Sinner, e Pellegrino ha commentato alcuni dettagli della prestazione.
Un estratto della conferenza stampa di Andrea Pellegrino dopo la sconfitta contro Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. "La cosa che mi ha dato più fastidio di lui? Tutto!", risponde il tennista pugliese, che loda la completezza dell'arsenale e la bravura al servizio dell'altoatesino.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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