Un gruppo di attivisti di sinistra, legati a organizzazioni antagoniste e all’Anpi, ha organizzato una manifestazione in cui si sono rivolti contro la polizia, accusandola di aver ucciso cittadini. Durante la protesta, alcuni hanno esposto simboli e slogan riconducibili all’islam radicale. Il partito di destra ha condannato l’evento definendolo inaccettabile. La polizia ha monitorato la situazione senza interventi immediati.

L’estrema sinistra che strizza l’occhio al radicalismo islamico è al lavoro per diffondere la narrazione della polizia killer che ammazza sul modello dell’Ice americano. Sulla morte di Abderrahim Fakir, 43enne di origini marocchine, a Bologna, sul quale gli inquirenti stanno indagando ed è in corso l’autopsia, continua il pressing contro le forze dell’ordine. Sinistra in piazza contro gli “agenti assassini”, tesi che ha portato alla guerriglia durante la manifestazione “per la verità” promossa dal sindaco Matteo Lepore. I commenti che trasudano echi sovversivi e la campagna dell’Anpi contro gli agenti dimostrano platealmente la saldatura tra l’islamismo radicale e la galassia extraparlamentare rossa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fakir, sinistra antagonista e Anpi a braccetto con l’islam radicale contro i “poliziotti assassini”. FdI: inaccettabile

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