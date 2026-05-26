La Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per il 31enne arrestato dopo aver travolto sette persone con l'auto e tentato di accoltellarne una in centro. La richiesta fa parte di un incidente probatorio nel procedimento in corso. La decisione arriva nel contesto dell'inchiesta relativa all'episodio avvenuto nella città emiliana. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni e lo stato mentale dell'uomo al momento dei fatti.

La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto volontariamente con l'auto sette persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. A darne notizia, il suo avvocato difensore, Fausto Gianelli. "Come difesa, siamo molto soddisfatti che la Procura abbia accolto la nostra impostazione e quanto, fin dall'inizio, avevamo evidenziato, e abbia richiesto una perizia psichiatrica", spiega all'agenzia Agi l'avvocato Gianelli. "Noi avevamo fin dall'inizio rilevato - spiega - che la condotta, le. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - El Koudri, chiesta la perizia psichiatrica. FdI contro la sinistra: "Qui basta la tessera Cgil e Anpi"

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L'avvocato di Salim El Koudri: «L'ho visto confuso, non si è reso conto di cosa ha fatto».

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